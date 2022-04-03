Мэр Волгограда оценил дорожный ремонт на улице Качинцев

Общество 03.04.2022 12:49
03.04.2022 12:49
Сегодня работы по ремонту дорожного полотна на улице Качинцев проверил мэр Волгограда. Как сообщили в городской администрации, Владимир Марченко встретил воскресное утро в Дзержинском районе, где работают дорожники.
Сотрудники муниципального предприятия завершили фрезерование изношенного асфальта на улице Качинцев и приступили к формированию нового полотна. Всего им предстоит обновить порядка 9 тысяч кв.м. асфальта на участке от трамвайной линии до ул. Московской.
Бригады уже начали укладку выравнивающего слоя. После проверки качества используемых материалов рабочие смогут приступить к нанесению финишного слоя асфальтобетона. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.
В целом в течение текущего сезона в Волгограде предстоит комплексно обновить и построить свыше 50 дорожных объектов.
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