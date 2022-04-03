Мэр Волгограда оценил дорожный ремонт на улице Качинцев









Сегодня работы по ремонту дорожного полотна на улице Качинцев проверил мэр Волгограда. Как сообщили в городской администрации, Владимир Марченко встретил воскресное утро в Дзержинском районе, где работают дорожники.

Сотрудники муниципального предприятия завершили фрезерование изношенного асфальта на улице Качинцев и приступили к формированию нового полотна. Всего им предстоит обновить порядка 9 тысяч кв.м. асфальта на участке от трамвайной линии до ул. Московской.

Бригады уже начали укладку выравнивающего слоя. После проверки качества используемых материалов рабочие смогут приступить к нанесению финишного слоя асфальтобетона. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

В целом в течение текущего сезона в Волгограде предстоит комплексно обновить и построить свыше 50 дорожных объектов.



