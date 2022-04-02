Общество

На севере Волгоградской области стартовал сезон охоты на уток и гусей

Общество 02.04.2022 11:40
02.04.2022 11:40


В 20 районах на севере Волгоградской области и городе Михайловке со 2 апреля начался сезон весенней охоты на пернатую дичь. Неделей ранее охоту разрешили в южных районах региона, сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

До 11 апреля жителям разрешено отстреливать селезней, уток и гусей за исключением серых в охотничьих угодьях Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Руднянского, Серафимовичского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского районов и в Михайловке.

Охота в угодьях Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского районов Волгоградской области продлится до понедельника, 4 апреля.

Напомним, заявления на выдачу разрешений на весеннюю охоту жители Волгоградской области могли подать не только в традиционном формате, но и через Госуслуги. В электронном виде в марте 2022 года приняли более 650 таких заявлений.

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