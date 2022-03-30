На рокадную дорогу в Волгограде возвращается круговая развязка

В Центральном районе Волгограда подрядная компания приступила к восстановлению круговой развязки на пересечении Нулевой продольной и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, ранее ее демонтировали для работы крупногабаритной техники.

О старте работ на рокадной дороге утром 30 марта сообщили информагентству читатели. В городской администрации напомнили, что демонтаж развязки был произведен для пропуска техники, задействованной в возведении пешеходного моста, примыкающего к амфитеатру.

— Для обеспечения безопасности в период проведения работ будут вводиться временные ограничения движения автомобильного транспорта, — предупреждают в профильном городском департаменте.