Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Кировского сельского поселения. Чиновник предстанет перед судом за крупную аферу с земельным участком в Светлоярском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Следователи выяснили и собрали доказательства того, что в 2016 году глава поселения получил в аренду землю площадью 1030 квадратных метров в Светлом Яре. Зная о возможности выкупа участка в собственность за 3% от его кадастровой стоимости при наличии на нем сооружений, мужчина предоставил в районную администрацию поддельные документы. Он обманул других чиновников, указав, что на участке есть гараж, хотя на самом деле его не было.

Впоследствии в 2017 году глава поселения купил приглянувшуюся землю без конкурса всего за 11 тысяч рублей. Реальная стоимость участка при этом составляла порядка 400 тысяч рублей. Подозрительный факт покупки не ускользнул от внимания надзорных органов: после проверки прокуратуры Светлоярского района было возбуждено уголовное дело. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.