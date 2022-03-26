Общество 26.03.2022 12:16
26.03.2022 12:16
Почти в 20 раз сократилось в марте количество звонков в «Службу-122» по сравнению с январем-февралем на фоне стабилизации коронавирусной обстановки в Волгоградской области. В комитете информационных технологий региона сообщили, что если в период пиковых нагрузок конца января-начала февраля операторы колл-центра обрабатывали 5-8 тысяч звонков в сутки, то к концу марта количество обращений сократилось до 400-600 в сутки.
«Служба-122», созданная для помощи жителям в условиях пандемии коронавируса, по решению губернатора с 31 января перешла на круглосуточный режим работы. Она объединила колл-центры, организованные в Волгоградской области в 2020 и 2021 годах. В службе работают посменно почти 2 тысячи специалистов, которые записывают жителей на прием в поликлинику, оформляют вызовы врача на дом, консультируют по вопросам плановой медпомощи и лекарственного обеспечения.
Напомним, что в связи со стабилизацией текущей санитарно-эпидемической ситуации региональный оперативный штаб накануне внес изменения в постановление губернатора № 179. Согласно им, с 25 марта в Волгоградской области отменяются почти все ограничения по коронавирусу, кроме масочного режима.
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