Шесть вокзалов в Волгоградской области на час погрузятся в темноту

Общество 25.03.2022 13:58
25.03.2022 13:58
Архитектурно-художественную подсветку зданий железнодорожных вокзалов в Волгограде, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петров Вале и Котельниково отключат в рамках международной акции «Час Земли». Вокзалы погрузятся в темноту завтра, 26 марта, с 20:30 до 21:30.
Также в рамках акции на Приволжской железной дороге временно отключится подсветка некоторых административных зданий.
Акция «Час земли» направлена на привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В настоящий момент это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах, в определенный час гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.
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