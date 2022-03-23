Общество

В трех районах Волгограда 23 марта отключат электричество

Общество 23.03.2022 08:25
23.03.2022 08:25


В Волгограде вновь запланированы отключения электроэнергии. По данным АО «ВМЭС», сообщает ИА «Высота 102», в Тракторозаводском районе с 9-00 до 12-00 останется без света почти вся улица Тулы, а также дома в СНТ «Мичуринец-7», «Север»  и «Гидростроитель». 

В этом же районе без ресурса останутся с 9-00 до 17-00 дома на ул. Софьи Перовской, 2, ул.Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, 10-14, 22, 24, 32, 34, 25, 27, 29, 33,  ул.Верхняя, 5, 15, 25, 7-13, 21, 23, 27-33,35-47,  пер.Воздушный, 16, 18, 4-12, ул.Зеленая, 1-5, 2-10, 8а, ул.Садовая, 1-25, 2-18, ул.Песочная, 1-11, 4-14, ул.Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а, ул.Советская, 1, 5, 9, 2-8, 7/1, ул.Кавказская, 1-6, 4, 9. 
В Краснооктябрьском районе в это же время не будет света на  пл.Белинского, 15а, ул.Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, пер.Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1.

В Дзержинском районе отключат электричество с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Можайская, 2, 4а, 4-12, 10а, 1-5, 5а, 7, ул.Колодезная, 21, 22-26, ул.Ряжская, 50-56, 56а, 58-64, 43-59, ул.Качинцев, 56, 62, 43, ул.Магистральная, 3-11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 2, 4а, 4-10, 12а, 12-22, ул.Тищенко,4, ул.Беломорская, 47-73, 10-38, ул.Красноярская, 1-15, 15а, 19, 21, 2-6, 6а, 8-16, 16а, 18, 18а,  20, 22, ул.Колодезная, 6, 10-16, 16а, 20, 3-7, 15, 17, ул.Качинцев, 48-56, 56а? ул.Магистральная, 1, ул.Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60, 64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, 33а. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
23.03.2022 15:16
Общество 23.03.2022 15:16

0
Далее
Общество
23.03.2022 13:01
Общество 23.03.2022 13:01

0
Далее
Общество
23.03.2022 12:37
Общество 23.03.2022 12:37

0
Далее
Общество
23.03.2022 12:16
Общество 23.03.2022 12:16

0
Далее
Общество
23.03.2022 11:02
Общество 23.03.2022 11:02

0
Далее
Общество
23.03.2022 10:54
Общество 23.03.2022 10:54

0
Далее
Общество
23.03.2022 10:37
Общество 23.03.2022 10:37

0
Далее
Общество
23.03.2022 10:32
Общество 23.03.2022 10:32

0
Далее
Общество
23.03.2022 09:15
Общество 23.03.2022 09:15

0
Далее
Общество
22.03.2022 20:54
Общество 22.03.2022 20:54

0
Далее
Общество
22.03.2022 20:07
Общество 22.03.2022 20:07

0
Далее
Общество
22.03.2022 19:22
Общество 22.03.2022 19:22

0
Далее
Общество
22.03.2022 19:07
Общество 22.03.2022 19:07

0
Далее
Общество
22.03.2022 18:36
Общество 22.03.2022 18:36

0
Далее
Общество
22.03.2022 18:17
Общество 22.03.2022 18:17

0
Далее

Лента новостей

15:50
Президент ЛУКОЙЛа Алекперов и губернатор Бочаров обсудили будущее отраслиСмотреть фотографии
15:46
Подросток из Волгограда взял отцовский Nissan и разбил его в хлам во время погони (ВИДЕО)Смотреть фотографии
15:26
ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумагиСмотреть фотографии
15:17
Детскую поликлинику в Волгограде поймали на нарушениях при закупкеСмотреть фотографии
15:16
Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутовСмотреть фотографии
14:43
Банк «Открытие»: как защитить свои сбережения в новой реальностиСмотреть фотографии
14:33
Глава Михайловки пролоббировал увеличение зарплаты для своего зама на новой должностиСмотреть фотографии
14:26
Дешевле не будет: стоимость самых популярных в Волгограде иномарок достигла 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:36
Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действийСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области обновили величину родительской платы за детский садСмотреть фотографии
12:46
Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шагСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоград прилетел президент ЛУКОЙЛа АлекперовСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде грядет ослабление ограничений по ковидуСмотреть фотографии
12:11
Количество заболевших ковидом продолжает снижаться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцы присоединятся к «Часу Земли» 26 мартаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам предлагают работу на плантациях за 35 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:02
Вебинар «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»Смотреть фотографии
10:54
Удивительно, но факт: нагрянувшие в магазины контролеры без труда нашли сахарСмотреть фотографии
10:37
ЦРБ в Волгоградской области заставили погасить долг под миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Первые КАМАЗы с посылками военным отправились из Волгограда на УкраинуСмотреть фотографии
10:06
Маршрутка сбила пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Руководство волгоградского «Ротора» вновь отправляют в отставкуСмотреть фотографии
09:48
В ночном ДТП в Волгограде пострадал 2-летний ребенокСмотреть фотографии
09:15
Волгоград попал в топ популярных городов для майского отпуска россиянСмотреть фотографии
08:25
В трех районах Волгограда 23 марта отключат электричествоСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусовСмотреть фотографии
20:54
Топ самых важных событий в России и Волгограде: дайджест по итогам 22 мартаСмотреть фотографии
20:32
Ростовская компания отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом несколько часов горела поймаСмотреть фотографии
20:07
В Волжском в офисах УК откроют пункты вакцинации от бешенстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 