В трех районах Волгограда 23 марта отключат электричество





В Волгограде вновь запланированы отключения электроэнергии. По данным АО «ВМЭС», сообщает ИА «Высота 102», в Тракторозаводском районе с 9-00 до 12-00 останется без света почти вся улица Тулы, а также дома в СНТ «Мичуринец-7», «Север» и «Гидростроитель».





В этом же районе без ресурса останутся с 9-00 до 17-00 дома на ул. Софьи Перовской, 2, ул.Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, 10-14, 22, 24, 32, 34, 25, 27, 29, 33, ул.Верхняя, 5, 15, 25, 7-13, 21, 23, 27-33,35-47, пер.Воздушный, 16, 18, 4-12, ул.Зеленая, 1-5, 2-10, 8а, ул.Садовая, 1-25, 2-18, ул.Песочная, 1-11, 4-14, ул.Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а, ул.Советская, 1, 5, 9, 2-8, 7/1, ул.Кавказская, 1-6, 4, 9.

В Краснооктябрьском районе в это же время не будет света на пл.Белинского, 15а, ул.Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, пер.Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1.





В Дзержинском районе отключат электричество с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Можайская, 2, 4а, 4-12, 10а, 1-5, 5а, 7, ул.Колодезная, 21, 22-26, ул.Ряжская, 50-56, 56а, 58-64, 43-59, ул.Качинцев, 56, 62, 43, ул.Магистральная, 3-11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 2, 4а, 4-10, 12а, 12-22, ул.Тищенко,4, ул.Беломорская, 47-73, 10-38, ул.Красноярская, 1-15, 15а, 19, 21, 2-6, 6а, 8-16, 16а, 18, 18а, 20, 22, ул.Колодезная, 6, 10-16, 16а, 20, 3-7, 15, 17, ул.Качинцев, 48-56, 56а? ул.Магистральная, 1, у л.Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60, 64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, 33а.



