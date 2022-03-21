







Академии «Ротор» в Волгограде согласовали заключение договора ПФК с ООО «Луидор» на поставку пассажирского автобуса почти за 6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в связи с несостоявшимся аукционом в электронной форме автобус купили у единственного поставщика на основании п.п. 1 п.19.7 Положения о закупке для нужд ГАУ Волгоградской области «Спортивный клуб «Ротор».

Закупочная комиссия одобрила заключение договора на поставку пассажирского автобуса на базе Volkswagen Crafter 50 Kasten L5H3 в комплектации «Турист» за 5 миллионов 980 тысяч 333 рубля.

Как ранее сообщало информагентство, на электронный аукцион не было подано ни одной заявки. Руководитель ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» Александр Лаптев ранее пояснял, что автобус предназначается для футбольной академии организации, в которой занимаются дети. Транспорт покупается за счет средств, выделенных РФС на развитие детского футбола.



