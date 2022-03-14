



ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» не удалось приобрести микроавтобус импортного производства почти за 6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на электронный аукцион не было подано ни одной заявки. Ранее сообщалось, что учреждению понадобился пассажирский автобус на базе Volkswagen Crafter 50 Kasten L5H3 в комплектации «Турист» или эквивалента белого цвета на 19 человек.

Как пояснял ИА "Высота 102" руководитель ГАУ "Спортивный клуб "Ротор" Александр Лаптев, автобус предназначался для футбольной академии организации, в которой занимаются дети. "Средства выделены РФС на развитие детского футбола, у них целевое назначение, - комментировал гендиректор ГАУ. - Детей в нашей академии много, поэтому мы решили, пока есть возможность, приобрести автобус".Концерн Volkswagen, между тем, как известно, объявил о приостановке производства в России и экспорта автомобилей в РФ.