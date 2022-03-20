Общество

Автоколонна с флагами и буквой Z проехала по Волгограду в поддержку армии

Общество 20.03.2022 15:16
20.03.2022 15:16


Полтора десятка легковых автомобилей проехали колонной по Первой продольной магистрали в Волгограде в знак солидарности с российскими военнослужащими, исполняющими свой долг в рамках спецоперации на Украине. Водители закрепили на своих машинах знамя Победы, флаги Советского Союза и ВДВ и наклеили на задние стекла букву Z, ставшую символом специальной операции, сообщает ИА «Высота 102».


Отправной точкой на маршруте согласованного мэрией автопробега стало троллейбусное кольцо на Спартановке. Отсюда автомобили на небольшой скорости проследовали по улице Николая Отрады, проспекту им. Ленина и улице Рабоче-Крестьянской до памятника Североморцам.


Ранее автопробеги в поддержку решения президента России о проведении специальной военной операции и Вооруженных Сил РФ неоднократно проходили в Волгограде, а также в Волжском, Камышине, Урюпинске и других городах Волгоградской области.

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