Зампрокурора Санкт-Петербурга Чубыкина перевели в Волгоград

Генеральный прокурор РФ назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Чубыкина заместителем прокурора Волгоградской области. Ранее Чубыкин с 2012 года занимал должность зампрокурора Санкт-Петербурга, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Александр Чубыкин родился в 1970 году. Спустя 25 лет он получил диплом по юриспруденции в Иркутском государственном университете и в 1995 году начал службу в органах прокуратуры. Ранее занимал должности следователя и старшего следователя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.
В 2004-2005 годах был заместителем Байкало-Ангарского транспортного прокурора, в 2005 году занял должность своего начальника. С 2007 по 2010 год Александр Чубыкин Викторович работал в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заместителем и первым заместителем. В 2010 году он возглавил Северо-Западную транспортную прокуратуру, где занимал должность до 2012 года. После этого он 10 лет пробыл заместителем прокурора Санкт-Петербурга.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Александр Чубыкин неоднократно поощрялся правами прокурора области и генпрокурором России, отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.