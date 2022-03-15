Общество

В «Северсталь канаты» опровергают продажу здания завода в Волгограде

Общество 15.03.2022 13:38
15.03.2022 13:38



Филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» опровергло информацию о продаже здания заводоуправления в Красноармейском районе Волгограда. 
- Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Фактически не совпадают ни кадастровый номер, ни площадь, ни собственник. Собственник заводоуправления - АО «Северсталь канаты», здание заводоуправления ни находится под арестом, ни выставлено на торги, - говорится в письме компании, поступившем сегодня в редакцию информагентства.
Представители предприятия указывают, что единственным официальным источником информации является сайт www.torgi.gov.  
Ранее со ссылкой на аукционную документацию сообщалось, что реализуется нежилое помещение площадью 37142,4 кв.м (доля в праве составляет 273080 / 371424) за 341,5 миллиона рублей. Кадастровый номер объекта, расположенного на ул. Бахтурова, 12, - 34:34:080109:1071. Выставленные на реализацию помещения, как показывают данные публичной кадастровой карты, расположены в здании управления «Северсталь». 



На указанные в лоте площади наложен запрет регистрации. Собственником помещений является ООО «АТЕРО». Это арестованное имущество, которое продается на основании постановления о снижении цены имущества, переданного на реализацию от 21 февраля текущего года Кировского РОСП УФССП по Волгоградской области. Организатором торгов является специализированная организация ООО «Энерго Аудитъ».



Отметим, что на сайте www.torgi.gov размещено 40 лотов о реализации имущества должников и продаже заложенного имущества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Организатор торгов - ООО «Энерго Аудитъ».
Вышеуказанное помещение с начальной ценой 341 538 500 рублей стоит в лоте под номером 31. В наименовании и характеристике имущества  сказано :
- ЛОТ№31(2317/2374) 273080/371424 доля в праве нежилое помещение пл.37142,40кв.м. кад.№34:34:080109:1071. Собственник: ООО «АТЕРО». 
Кадастровый номер 34:34:080109:1071 полностью идентичен указанному ранее в публикации.



ИА «Высота 102» обратилось в ООО «Энерго Аудитъ» с просьбой уточнить сведения по объекту недвижимости, указанном в лоте №31. 

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