Общество

В Волгоградской области почти 2 тысячи человек за сутки вылечились от ковида

Общество 15.03.2022 12:28
15.03.2022 12:28


В Волгоградской области за сутки коронавирус диагностировали еще  у 918 жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, при этом вылечились от инфекции 1866 человек. 
В больницы попали 109 жителей, заразившихся коронавирусом. Однако смертность от ковида в регионе остается высокой. Так, стало известно еще о 14 жителях Волгоградской области, которые не справились с COVID-19. Всего в регионе уже 6587 человек скончались от инфекции. 

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