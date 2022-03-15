



В Волгоградской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 918 жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, при этом вылечились от инфекции 1866 человек.

В больницы попали 109 жителей, заразившихся коронавирусом. Однако смертность от ковида в регионе остается высокой. Так, стало известно еще о 14 жителях Волгоградской области, которые не справились с COVID-19. Всего в регионе уже 6587 человек скончались от инфекции.



