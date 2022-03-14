В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносу

Трехэтажный жилой дом 1958 года постройки на улице Кузнецова, 61 в Краснооктябрьском районе Волгограда признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее решение о судьбе «сталинки», в подвале которой открыта парикмахерская, приняла районная администрация на основании заключения инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.
Дом, расположенный рядом с трамвайными путями, сегодня покрыт трещинами, от фасада отстают фрагменты штукатурки, а ведущие в подъезды лестницы рассыпаются под ногами у жильцов. Тем не менее, судя по недавно вставленным пластиковым окнам и цветочным горшкам на подоконниках, жизнь в трехэтажке продолжает теплиться.
Напомним, более недели назад в Волгограде было признано аварийным бывшее общежитие завода «Химпром» на улице Быстрова, 84 в Кировском районе Волгограда. Ранее жильцы добивались переноса капремонта дома на более ранний срок.
Фото: скриншот Яндекс.Карты.