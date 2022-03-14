«ЕвроХим» развивает города присутствия

Общество 14.03.2022 09:50 Новости компаний
14.03.2022 09:50 Новости компаний
Жители Котельниково Волгоградской области продолжают работать над созданием в городе культурного объекта – парка «Аксайская Дубрава». Новый парк планируется возвести в жилом районе «Дубовая роща», который строит для семей сотрудников градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий». Городское пространство станет точкой притяжения не только для семейного отдыха, но и местом проведения масштабных городских праздников и небольших встреч волонтерских движений, активистов и групп по интересам.
Чтобы все это стало реальностью, активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды «Малые Города и Исторические Поселения 2022».
Всем жителям городапредстоит решить, каким именно будет это пространство, как сохранить и подчеркнуть уникальное наследие, а также как сделать объектинтересным для всех категорий населения. Для этого необходимо пройти голосование . Активисты уверены, что если маленькие города региона станут красивее и комфортнее, то это позволит привлечь еще больше гостей и туристов в Волгоградскую область.
Партнером этого проекта, как и многих других социально-значимых программ, разработанных жителями города Котельниково выступает градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», который реализует в Котельниковском районе масштабный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и параллельно большое внимание уделяет социальным программам, направленным на повышение качества жизни жителей города присутствия.
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