В Волгограде обсуждают создание научного технопарка в пойме Царицы









Общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поймы реки Царица пройдут в Волгограде до 11 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, речь идет о территории, ограниченной улицами Краснознаменской, Глубокоовражной, Симбирской, Калинина и Набережной 62-й Армии.

Площадь земельного участка, в отношении которого вносятся изменения, порядка 24 тысяч кв. метров. Он расположен у верхней части склона Царицы со стороны Ворошиловского района между улицами Царицынской обороны, Серпуховской и переулком Симбирского. Здесь планируется разместить объект научной деятельности – технопарк, а также подъездные пути, благоустроить прилегающую территорию.

Участок предполагается сформировать из земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности. Данная территория относится к зоне рекреационного назначения Р6, в перечень условно разрешенных видов использования земельных участков на которой входит и обеспечение научной деятельности. В настоящее время данная территория большей частью не освоена, находится в запустении, в том числе используется недобросовестными гражданами для несанкционированного складирования бытовых и строительных отходов.

Экспозиция проекта пройдет с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Участникам общественных обсуждений могут направить предложения по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а.

Фото из архива ИА «Высота 102»