В Волгограде обсуждают создание научного технопарка в пойме Царицы

Общество 13.03.2022 12:49
13.03.2022 12:49
Общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поймы реки Царица пройдут в Волгограде до 11 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, речь идет о территории, ограниченной улицами Краснознаменской, Глубокоовражной, Симбирской, Калинина и Набережной 62-й Армии.
Площадь земельного участка, в отношении которого вносятся изменения, порядка 24 тысяч кв. метров. Он расположен у верхней части склона Царицы со стороны Ворошиловского района между улицами Царицынской обороны, Серпуховской и переулком Симбирского. Здесь планируется разместить объект научной деятельности – технопарк, а также подъездные пути, благоустроить прилегающую территорию.
Участок предполагается сформировать из земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности. Данная территория относится к зоне рекреационного назначения Р6, в перечень условно разрешенных видов использования земельных участков на которой входит и обеспечение научной деятельности. В настоящее время данная территория большей частью не освоена, находится в запустении, в том числе используется недобросовестными гражданами для несанкционированного складирования бытовых и строительных отходов.
Экспозиция проекта пройдет с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Участникам общественных обсуждений могут направить предложения по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
В Волгограде ожидаются перебои с ТВ-трансляцией13.03.2022 12:04
Общество 13.03.2022 12:04
В Волгограде назвали вакансии от 100 тысяч рублей13.03.2022 09:48
Общество 13.03.2022 09:48
МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде не удалось избавиться от балласта13.03.2022 08:57
Общество 13.03.2022 08:57
Минобороны в Волгоградской области занялось ремонтом котельной12.03.2022 22:55
Общество 12.03.2022 22:55
Школьников из Донбасса отправили в детский лагерь на юге Волгограда12.03.2022 17:13
Общество 12.03.2022 17:13
Автомобили исчезли из отчета о еженедельном мониторинге цен Волгоградстата12.03.2022 16:54
Общество 12.03.2022 16:54
Заморозившую жильцов УК в Волгограде оштрафовали на 250 тысяч12.03.2022 14:46
Общество 12.03.2022 14:46
Житель Волгоградской области написал заявление на бывшую из-за отказа вернуться к нему12.03.2022 12:19
Общество 12.03.2022 12:19
Благоустройство доберется до склона за рестораном «Маяк» в Волгограде12.03.2022 11:04
Общество 12.03.2022 11:04
Авиакомпании отменили девять волгоградских рейсов 12 марта12.03.2022 09:47
Общество 12.03.2022 09:47
«Из огня да в полымя»: в Волжском вымерзает пострадавший от взрыва газа дом12.03.2022 08:27
Общество 12.03.2022 08:27
Роскомнадзор дал время россиянам выгрузить фото и видео из Instagram11.03.2022 20:31
Общество 11.03.2022 20:31
В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участками11.03.2022 19:51
Общество 11.03.2022 19:51
Жителей одного района Волгограда 12 марта оставят без электричества11.03.2022 19:49
Общество 11.03.2022 19:49
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахар11.03.2022 18:25
Общество 11.03.2022 18:25
Реклама