Школьников из Донбасса отправили в детский лагерь на юге Волгограда

Восемь детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, отправились в волгоградский загородный оздоровительный центр «Орленок» на время весенних каникул. Еще 12 школьников из Донбасса проведут свободное от учебы время в других оздоровительных лагерях Волгоградской области, сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.
– Буквально с первых дней приезда в Волгоградскую область и мы, и наши дети окружены заботой и вниманием, – рассказала жительница ДНР Наталья Денисенко. – Здесь нас очень тепло приняли, обеспечили всем необходимым. Сейчас моя дочь вместе с другими детьми поехала в центр «Орлёнок» и уже сообщила, что условия для отдыха замечательные. От души благодарны волгоградцам за такое сердечное отношение.
Для донбасских детей и их волгоградских ровесников организованы мастер-классы и профориентационные занятия, командные игры и познавательные программы. Им также предложат заняться робототехникой, 3D-моделированием, развитием лидерских качеств, английским языком. Участники профильных смен познакомятся с деятельностью Российского движения школьников и «Юнармии».
Загородный отдых школьников организован во взаимодействии с региональным отделением Российского детского фонда.