В Волгограде подешевели котлеты по-киевски

В некоторых торговых сетях Волгограда снизилась стоимость котлет по-киевски. Как сообщает ИА «Высота 102», например, в «Магните» их продают всего за 40 рублей за штуку. Тогда как в других магазинах котлеты по-киевски стоят около 70 рублей.

По словам продавцов, скидки на товар устанавливаются по известной схеме, в частности, если подходит к концу срок годности продукта. При этом спрос на котлеты по-киевски такой же, каким был и раньше. «Если кто-то не любит котлеты по-киевски, то и сейчас их не берет, а кто покупал на обед или перекус, по-прежнему их и покупает», - рассказали ИА «Высота 102» сотрудники магазинов.



