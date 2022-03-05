Общество

В Волгограде рассыпаются фасады исторического здания госстатистики

Общество 05.03.2022 15:17
05.03.2022 15:17


Крупный фрагмент карниза из красного кирпича обвалился с дворового фасада Волгоградстата, здание которого является объектом культурного наследия регионального значения. Место падения кирпичной кладки во дворе ведомства оперативно огородили сигнальной лентой, сообщает ИА «Высота 102».

В ответ на редакционный запрос в Волгоградстате сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал, причина инцидента устанавливается.


Глубокими трещинами также покрылась лепнина карниза на углу главного и торцевого фасадов двухэтажки, в которой в царицынскую эпоху располагалась Мариинская женская гимназия. Жители соседних домов опасаются, что фрагменты карниза могут упасть в любой момент, как это произошло чуть больше двух недель назад.

Напомним, 16 февраля на главном фасаде исторического здания на ул. Володарского, 1, где «прописано» статистическое ведомство, обрушился фрагмент лепнины. Инцидент произошел ночью, и никто не пострадал. В Волгоградстате предполагаемой причиной отслоения и падения лепнины тогда назвали попадание талой воды во время оттепели. Дыру на месте упавшего карниза в тот же день замазали цементом, который к настоящему моменту покрыли белой краской.


Между тем, летом-осенью 2021 года был проведен капитальный ремонт дворового фасада и входной группы здания – объекта культурного наследия. Он обошелся бюджету Волгоградстата в 6,2 млн рублей. Главные фасады, выходящие на улицы Чуйкова и Володарского, не были охвачены работами в соответствии с конкурсной документацией. Ремонтировался ли пострадавший сегодня участок карниза, неизвестно.

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