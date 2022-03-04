В Волгограде спрос на психологов вырос за год в два раза





Спрос на психологов в российских городах вырос на 111% по сравнению с началом 2021 года – за последний месяц работодатели разместили более 500 вакансий для специалистов в этой сфере. Чаще всего психологов ищут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Волгограде также выросла потребность в них.

При этом, по данным рекрутинговой компании Head Hunter, 22% волгоградцев признались, что нуждаются в психологической помощи и хотят обсуждать с психологом свои личные и рабочие проблемы. Еще 15% тоже не отказались бы от встреч со специалистом, но им сейчас не до этого. Однако только у 8% опрошенных есть реальная возможность получать консультации штатного психолога.

Между тем, больше всего психологов ищут в образовательных учреждениях, компаниях из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, энергетические компании, банки, компании из области маркетинга. В этих сферах вакансии психологов можно встретить чаще всего.