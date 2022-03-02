В среду, 2 марта, губернатор Волгоградской области провел встречу с руководителями предприятий и финансовых организаций региона на площадке Волжского трубного завода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладмина, на встрече рассматривались вопросы стабильной работы производств, реализации индустриальных инвестпроектов, импортозамещения и кооперация. Отдельное внимание было уделено развитию промышленного потенциала.

В ходе общения с представителями промышленных предприятий и финансистами Андрей Бочаров в том числе затронул тему санкций в отношении России.

— Конечно, потребуются дополнительные решения, и мы по поручению президента во взаимодействии с Правительством РФ работаем, чтобы смягчить определенные ограничения и санкции для тех, кто занимается развитием производства, — сказал глава региона. — Мы для себя расцениваем введение дополнительных незаконных ограничений в отношении Российской Федерации как возможность по-другому посмотреть на промышленность, производства, отрасли экономики и принять такие решения, чтобы в этих условиях получить современное производство, которое даст возможность развивать Волгоградскую область и Россию на долгие десятилетия вперед.

Волгоградская область готова к работе в новых реалиях. Уверенности придают итоги 2021 года. Региональная промышленность, несмотря на все трудности, закрыла прошлый год с хорошими результатами.

— Объем промпроизводства превысил 786 миллиардов рублей. Большинством предприятий обеспечен рост объемов выпускаемой продукции как в стоимостном, так и натуральном выражении, — подчеркнул Бочаров, отметив, что по объективным причинам есть снижение по отдельным направлениям, прежде всего связанным с добычей и переработкой нефти, но выпадающие доходы замещаются другими видами продукции. — Хорошую динамику показывают процессы импортозамещения.

В 2021 году 65 предприятий произвели 87 видов импортозамещающей продукции на сумму более 70 миллиардов рублей. Рост показателя по отношению к 2020 году составил порядка 4%».

Экспорт несырьевой промышленной продукции Волгоградской области по итогам 2021 года соответствует уровню 2020 года и составил 1,15 млрд долларов. За рубеж регион отгружает металлы и изделия из них, а также химическую продукцию.

На встрече было озвучено, что опорой для устойчивого развития промышленности является реализация инвестпроектов, а также системная господдержка отрасли, составившая за последние 8 лет около 28 млрд рублей. Всего за последние годы в регионе реализовано 106 крупных индустриальных проектов с совокупным объемом инвестиций более 255 млрд рублей, создано более 9000 новых рабочих мест. В 2021 году реализовано 24 проекта на общую сумму 46 млрд рублей.

Основой экономики региона был и остается промышленный сектор. На сегодня это 32% валового регионального продукта, 130 тысяч работников или 23% от общего числа занятых в экономике, а вместе с членами семей — порядка 500 тысяч человек.

— Несмотря на все вызовы, волгоградская промышленность сегодня обеспечивает широчайший ассортимент выпускаемой продукции, используемой практически во всех отраслях народного хозяйства. Осваивает новые, уникальные виды продукции. Выполняет сложнейшие экспортные контракты, реализует активные модернизационные процессы, серьезно работает над повышением производительности труда. На системной основе, во взаимодействии с образовательными организациями, формирует кадровый потенциал отрасли. Такой опыт, умение рассматривать вызовы и угрозы как стимулы для поисков внутренних резервов и дальнейшего эффективного развития особенно незаменимы сегодня», — подчеркнул волгоградский губернатор.

По итогам встречи Бочаров обозначил задачи, стоящие перед промышленным сектором экономики: