Экономика

Бочаров назвал санкции возможностью по-новому посмотреть на экономику

Экономика 02.03.2022 12:14
0
02.03.2022 12:14


В среду, 2 марта, губернатор Волгоградской области провел встречу с руководителями предприятий и финансовых организаций региона на площадке Волжского трубного завода. Как сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе обладмина, на встрече рассматривались вопросы стабильной работы производств, реализации индустриальных инвестпроектов, импортозамещения и кооперация. Отдельное внимание было уделено развитию промышленного потенциала. 

В ходе общения с представителями промышленных предприятий и финансистами Андрей  Бочаров в том числе затронул тему санкций в отношении России. 

—  Конечно, потребуются дополнительные решения, и мы по поручению президента во взаимодействии с Правительством РФ работаем, чтобы смягчить определенные ограничения и санкции для тех, кто занимается развитием производства, — сказал глава региона. — Мы для себя расцениваем введение дополнительных незаконных ограничений в отношении Российской Федерации как возможность по-другому посмотреть на промышленность, производства, отрасли экономики и принять такие решения, чтобы в этих условиях получить современное производство, которое даст возможность развивать Волгоградскую область и Россию на долгие десятилетия вперед.

Волгоградская область готова к работе в новых реалиях. Уверенности придают итоги 2021 года. Региональная промышленность, несмотря на все трудности, закрыла прошлый год с хорошими результатами. 

— Объем промпроизводства превысил 786 миллиардов рублей. Большинством предприятий обеспечен рост объемов выпускаемой продукции как в стоимостном, так и натуральном выражении, — подчеркнул Бочаров, отметив, что по объективным причинам есть снижение по отдельным направлениям, прежде всего связанным с добычей и переработкой нефти, но выпадающие доходы замещаются другими видами продукции. — Хорошую динамику показывают процессы импортозамещения. 

В 2021 году 65 предприятий произвели 87 видов  импортозамещающей продукции на сумму более 70 миллиардов рублей. Рост показателя по отношению к 2020 году составил порядка 4%».

Экспорт несырьевой промышленной продукции Волгоградской области по итогам 2021 года соответствует уровню 2020 года и составил 1,15 млрд долларов. За рубеж регион отгружает металлы и изделия из них, а также химическую продукцию.

На встрече было озвучено, что опорой для устойчивого развития промышленности является реализация инвестпроектов, а также системная господдержка отрасли, составившая за последние 8 лет около 28 млрд рублей. Всего за последние годы в регионе реализовано 106 крупных индустриальных проектов с совокупным объемом инвестиций более 255 млрд рублей, создано более 9000 новых рабочих мест. В 2021 году реализовано 24 проекта на общую сумму 46 млрд рублей. 

Основой экономики региона был и остается промышленный сектор. На сегодня это 32% валового регионального продукта, 130 тысяч работников или 23% от общего числа занятых в экономике, а вместе с членами семей — порядка 500 тысяч человек. 

— Несмотря на все вызовы, волгоградская промышленность сегодня обеспечивает широчайший  ассортимент выпускаемой продукции, используемой практически во всех отраслях народного хозяйства. Осваивает новые, уникальные виды продукции. Выполняет сложнейшие экспортные контракты, реализует активные модернизационные процессы, серьезно работает над повышением производительности труда. На системной основе, во взаимодействии с образовательными организациями, формирует кадровый потенциал отрасли. Такой опыт, умение рассматривать вызовы и угрозы как стимулы для поисков внутренних резервов и дальнейшего эффективного развития особенно незаменимы сегодня», — подчеркнул волгоградский губернатор. 

По итогам встречи Бочаров обозначил задачи, стоящие перед промышленным сектором экономики:

  • рост ассортимента и качества производимой промышленной продукции, а также валового объема промышленного производства на 5% и более в стоимостном выражении; 
  • модернизация отрасли, в том числе путем реализации 22 намеченных к завершению в 2022 году крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей; 
  • создание в среднесрочной перспективе дополнительно более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест
  • внедрение современных технологий, в том числе экологической направленности; 
  • повышение производительности труда и рост зарплаты, импортозамещение, эффективный экспорт.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
02.03.2022 13:17
Экономика 02.03.2022 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 13:01
Экономика 02.03.2022 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 11:18
Экономика 02.03.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:43
Экономика 02.03.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:40
Экономика 02.03.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 16:46
Экономика 01.03.2022 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 15:42
Экономика 01.03.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 14:32
Экономика 01.03.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 13:55
Экономика 01.03.2022 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 12:49
Экономика 01.03.2022 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 10:55
Экономика 01.03.2022 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 08:51
Экономика 01.03.2022 08:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2022 19:11
Экономика 28.02.2022 19:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2022 15:31
Экономика 28.02.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2022 15:20
Экономика 28.02.2022 15:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:34
«И МЕсть моя страшна»: подрядчик разломал крышу дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде закрылся единственный магазин re:Store после решения AppleСмотреть фотографии
16:58
Остались без бабы: в Волгограде так и не надумали отмечать МасленицуСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде неизвестный водитель сбил 65-летнюю пенсионерку и скрылсяСмотреть фотографии
15:34
Фирму из Грозного подозревают в мошенничестве с деньгами нацпроекта на строительстве ГТС под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Подростка-фальшивомонетчика задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:49
«Для меня? Да что вы!»: глава Михайловки заказал покупку меблированной квартиры за 4 миллиона бюджетных рублейСмотреть фотографии
13:51
В России могут остановить продажи туров в страны, которые ввели санкцииСмотреть фотографии
13:19
Эдгард Запашный организует в Волгограде досуг семьям из ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
13:17
ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%Смотреть фотографии
12:14
Бочаров назвал санкции возможностью по-новому посмотреть на экономикуСмотреть фотографии
12:09
Уже меньше тысячи: коронавирус уходит из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Глава СК РФ поручил искать в соцсетях фейки о спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
11:19
«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военнымиСмотреть фотографии
11:18
Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»Смотреть фотографии
10:51
«Тюльпаны давно не голландские»: волгоградок обещают не оставить без цветовСмотреть фотографии
10:48
Главная ценность – люди: «ЕвроХим-ВолгаКалий» поблагодарил лучших горнорабочихСмотреть фотографии
10:30
На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллектореСмотреть фотографии
09:29
Виновный в гибели волгоградки от взрыва газа пытался оспорить приговорСмотреть фотографии
09:23
«Я бы оставил наличные»: волгоградский риэлтор спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимостиСмотреть фотографии
09:14
На производстве бытовой химии Grass под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
09:08
Арендатора травившего волгоградцев полигона обязали ликвидировать свалкуСмотреть фотографии
08:02
В Волгограде в 11 домах отключат светСмотреть фотографии
23:01
В Волгограде ликвидирован пожар на канатном заводеСмотреть фотографии
22:12
Гигантский пожар на канатном заводе в Волгограде тушат четвертый часСмотреть фотографииCмотреть видео
21:47
Ледяной дождь с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Zа наших!»: волгоградская молодежь поднялась на Мамаев курган ради мира на ДонбассеСмотреть фотографии
20:58
«У детей кружится голова»: поселок под Волгоградом задыхается от запаха тухлятиныСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
На канатном заводе в Волгограде загорелось административное зданиеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 