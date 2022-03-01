Общество

В Волгограде отключат свет в домах на двух десятках улиц

Общество 01.03.2022 08:23
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01.03.2022 08:23


В Волгограде сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии в домах четырех районов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, в Краснооктябрьском районе отключат свет с 13-00 до 17-00 на улицах Новаторская, 2-18, 7-15, 15а, 1а, ул.Навигационная, 12-16, 10а, 15-19, ул.Железноводская  1-7 , 1а, 2-10, ул.Лубянская, 1-9 ,2-10, ул.Таганская 1-9, 2-8, ул.Архангельская  1-5 ,1а, 2-28, пер.Навигационный 1-11,  пер.Вяземский 2-20, пер.Смирнова .2а ,2б, ул.Лазо Сергея  5а, 1-17 ,2-28, 18а, 26а, ул.Суздальская 3-13, ул.Жданова 26, 34,43.
В Красноармейском районе города не будет электричества с 9-00 до 17-00 на ул.Пятиморская, 11,15, 9, 13, 17, на ул.40 лет ВЛКСМ, 23.
В Дзержинском районе под отключения попали дома на улицах  Васильсурская, Городнянская, Кубанская.
В Советском районе с 9-00 до 17-00 без света будут дома по ул. Геологическая 3,7/1, 7/2, 8/1, 8/2,9/1,9/2,10/1,10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, пер.Мостового 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, ул.Юная 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1,7/2, ул.Мостового 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8,7, на ул.Восточно-Казахстанская 51,51а, 49,49а, 47, 47а,45, 45а, ул.Восточно-Казахстанская 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а.
В Красноармейском районе электричество отключат с 9-00 до 17-00 в домах на ул.40 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 18, 20, 24, ул.Копецкого 15, ул.40 лет ВЛКСМ 22, 26, пр-кт Столетова 22.
В Советском районе света не будет с 9-00 до 12-00 в домах на ул.Краснопресненская 1,1а, ул.Калининградская 2, 5. 

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