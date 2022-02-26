В Волгограде нашли поставщика терминалов в новые троллейбусы

Власти заявляли, что новая система оплаты повысит уровень комфорта пассажиров, но не приведет к сокращению штата действующих кондукторов.
Общество 26.02.2022 20:28
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26.02.2022 20:28
Власти заявляли, что новая система оплаты повысит уровень комфорта пассажиров, но не приведет к сокращению штата действующих кондукторов.
Единственный участник подал заявку на аукцион, объявленный МУП «Метроэлектротранс», на приобретение и установку системы безкондукторной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заявка признана соответствующей требованиям, в связи с этим закупка признана несостоявшейся. Контракт будет заключен с данным участником. Однако, что за компания поставит технику в Волгоград, не сообщается.Напомним, на установку и наладку данной системы предприятие готово потратить около 10 миллионов рублей. Система представляет собой транспортный терминал водителя и стационарные валидаторы, которые будут установлены в салонах общественного транспорта. Проезд можно будет оплатить банковскими или транспортными картами. Такая система, напомним, уже давно работает в других городах России, в том числе в Москве. Пока планируется поставить 80 единиц такого оборудования. В первую очередь его установят в новых электробусах, которые закупил город.
Власти заявляли, что новая система оплаты повысит уровень комфорта пассажиров, но не приведет к сокращению штата действующих кондукторов.
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