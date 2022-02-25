



Состояние 17-летнего юноши, который попал под электричку, улучшилось. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, молодой человек уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней тяжести. Почти неделю за его жизнь сражались врачи волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Поначалу его состояние было крайне тяжелым и лишь на днях появилась положительная динамика.

Напомним, трагедия произошла 18 февраля на платформе «Мамаев курган». Молодой человек шел между железнодорожными путями, когда оказался между двумя электричками, которые двигались с разных направлений. Несмотря на то, что машинисты включили сигналы, а один из электропоездов применил экстренное торможение, подросток получил сильнейший удар, к счастью, не смертельный.

За молодого человека переживали в том числе и те, кто стал свидетелем этой трагедии. 23 февраля 11-летний школьник Анатолий Самойлов получил грамоту и подарки из рук врачей станции скорой медицинской помощи. Как сообщалось, после случившегося мальчик одним из первых вызвал неотложку.

В Волгоградском линейном управлении на транспорте пояснили, что по факту травмирования молодого человека электропоездом проводится проверка.



