Волгоградский сенатор пообещал накормить застрявших в аэропорту пассажиров





Член Совета федерации от Волгоградской области Сергей Горняков заявил о готовности оказать помощь пассажирам, которые столкнутся с трудностями при вылете из аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», сенатор отметил, что в случае необходимости партия «Единая Россия» готова отреагировать на проблемы граждан, оказавшихся в сложной ситуации, связанной со сбоем в работе аэропорта.

— Мы готовы подключиться, для этого у нас есть все ресурсы, в том числе и волонтеры. Если будет необходимо, мы окажем помощь в предоставлении горячего питания, подвозе воды или организации трансфера. Пока такая поддержка не нужна, аэропорт работает в штатном режиме, — рассказал Сергей Горняков.

Напомним, в связи со сложившейся ситуацией порядка 12 аэропортов попали в зону ограничения воздушного сообщения – регулярные рейсы отменяются, а те аэропорты, которых ограничения не коснулись, получили увеличенную нагрузку в связи с перераспределением пассажиропотока.

Волгоградский аэропорт работает в штатном режиме, а решение об отмене рейсов принимают сами авиакомпании. Например, сегодня было отменено восемь рейсов из Москвы.

Также добавим, что Международный аэропорт Волгограда прибыли к этому часу волонтеры ОНФ. В случае необходимости они окажут помощь ожидающим рейсы.



