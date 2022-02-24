Школы Волгограда и области продолжают работу в обычном режиме





В Волгоградской области по данным на 24 февраля все школы региона продолжают работу в штатном режиме. Об этом ИА "Высота 102" сообщили областном профильном комитете.

По сведениям чиновников, причин для отмены занятий или переводе на дистанционное обучение детей нет.



- Школы волгоградского региона продолжают работать в штатном режиме. Образовательный процесс организован во всех учреждениях в соответствии с утвержденным расписанием, - сообщили информагентству в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. - Уроки с применением с дистанционных технологий проводятся в учреждениях, где введен карантин. Напомним, карантин в учреждениях вводится в случае, если заболело свыше 20% детей.

Стоит добавить, что ряд школ и лицеев в эти дни находятся на каникулах, согласно утвержденному еще в начале года плану занятий.