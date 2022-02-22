В Волгограде заработали горячие линии для беженцев из Донбасса

Оперативные службы волгоградского региона, а также Ростовской области, сообщили о создании отдельных горячих линий для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенных на территории Волгоградской области. По указанным ниже телефонам прибывшие из Донбасса могут задать все интересующие их вопросы, в том числе касающиеся эвакуации в Россию.
Основным номером экстренного вызова оперативных служб остается 112.
Телефоны горячей линии Главного управления МЧС России по Волгоградской области:
- 8 (8442) 23-02-73;
- 8 (8442) 23-02-82.
Телефон горячей линии по городу Волгограду:
Телефоны горячей линии Оперативного штаба Ростовской области:
- 8 (863) 283-70-71;
- 8 (863) 283-70-72.
Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области:
- 8 (863) 269-55-40;
- 8-800-201-59-79.