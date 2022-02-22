Covid-19

Волгоградский институт исследует геном коронавируса

Covid-19 22.02.2022 13:12
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22.02.2022 13:12


Дорогостоящие наборы реагентов для проведения полногеномного секвенирования коронавируса (генетического анализа) закупает волгоградский противочумный институт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет более 5,3 миллиона рублей. В эту сумму входит поставка 15 наборов реагентов. Их поставки планируются с конца марта до середины июня текущего года.
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт является учреждением, подведомственным Роспотребнадзору РФ.
Напомним, что в середине февраля из резервного фонда РФ было выделено более 400 миллионов рублей подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма коронавируса. Тогда сообщалось, что  средства будут распределены среди регионов России, а деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Такие исследования позволяют вести эффективный мониторинг изменения ситуации.
Ранее сообщалось, что выявлением новых штаммов коронавируса в Волгограде занимается противочумный институт, который исследует около 100 образцов в неделю. Также этой работой занимаются научные институты в Санкт-Петербурге и Москве, куда также направляются образцы из Волгоградской области для изучения. 

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