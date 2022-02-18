Общество 18.02.2022 15:04
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18.02.2022 15:04
Вместе с генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александром Сидоровым мы обсудили животрепещущую тему догазификации.
– Из региональных СМИ мы слышим о том, что в Волгоградской области уровень газификации выше среднего по России, при этом в регионе все еще остаются не газифицированные домовладения.
– Да, действительно, уровень газификации составляет 87,3%, что существенно превышает общероссийский показатель. Вместе с тем желающих газифицировать свое домовладение в регионе остается довольно много. Программа догазификации, инициированная Президентом, помогает решить этот вопрос всем желающим.
– А чем новое понятие «догазификация» отличается от «газификации»?
– Согласен, требуется пояснение, чтобы не запутаться в этих терминах.
Газификация предполагает строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газоснабжения не газифицированных населенных пунктов, в том числе для объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.
Догазификация – это строительство газопровода в уже газифицированном населенном пункте до границы участка, на котором располагается жилой дом, без взимания с граждан платы! Работы внутри участка оплачиваются заявителем.
– С понятиями разобрались, скажите теперь, как подать заявку на догазификацию?
– Способов масса! Это можно осуществить не выходя из дома! Но перед этим необходимо узнать, есть ли газовые сети в вашем населенном пункте. Это можно сделать на нашем сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» https://34gaz.ru/soc-gaz/ или на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Там же можно и подать заявку.
Подать заявку можно и непосредственно в наших подразделениях, расположенных в каждом районе области и города Волгограда.
Также заявки принимают и через сайт/мобильное приложение Госуслуги или в МФЦ. Для удобства жителей в каждом районе области работают наши мобильные пункты по приему заявок.
К заявке требуется приложить следующие документы: ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства (который подлежит газификации) и земельный участок, копии СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м. в час.
– А могут ли отказать в догазификации? Есть ли какие-нибудь критерии для попадания в программу?
– Могут, таких причин несколько. Одна из основных – заявитель предоставит не полный комплект документов или данные при подаче заявке будут заполнены некорректно. Другая причина – жилой дом расположен в не газифицированном населенном пункте или у жителя отсутствуют документы о праве собственности на дом или участок.
И еще одна из причин – абонент намеревается использовать природный газ не для личных нужд, а для коммерческой или профессиональной деятельности.
– До участка газ доведут бесплатно, а за что нужно будет оплатить на участке? Из чего складывается цена?
– Стоимость зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка. Вместе с тем необходимо будет приобрести и газовое оборудование (плиту, котел, водонагреватель, счетчик). Естественно, стоимость зависит от мощности и марки производителя оборудования.
Хочу сказать, что наша компания оказывает полный комплекс таких услуг. При заключении с нашей организацией такого договора, мы не только подведем газ к участку, но и выполним все работы в его границах, в том числе поставку и монтаж газового оборудования. Наши цены сформированы на основе утвержденных стандартизированных тарифных ставок.
Впрочем, абоненты могут сами выбирать компанию, которая будет выполнять работы на территории его участка.
Средняя стоимость работ в границах земельного участка: от 70 000 руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования), от 30 000 руб. до 50 000 руб. (без приобретения газового оборудования).
– Есть ли какая-либо материальная помощь гражданам в этом вопросе?
– В регионе существует компенсация ряду категорий граждан. Причем с 1 января 2022 года она увеличена по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова с 17,7 тыс. до 50 тыс. рублей, что весьма сократит затраты на этот процесс.
– Распространяется ли действие программы на садовые некоммерческие товарищества?
– В рамках догазификации возможно бесплатное подведение газа, но только до границ СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В границах самого СНТ граждане должны за собственные средства выполнить строительство газораспределительной сети и внутренних сетей газопотребления (с привлечением специализированных строительных организаций).
– А как обстоит вопрос с безопасностью газового оборудования у новых абонентов? Будет ли кто-то следить за этим?
– Очень важный вопрос! Необходимо сказать, что безопасность в процессе эксплуатации газового оборудования имеет первостепеннейшее место.
Несмотря на то, что газ – это тепло и комфорт, это и источник повышенной опасности. За его работой должны следить сотрудники специализированных организаций. Поэтому заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования является обязательным условием поставки газа, а также залогом безопасности граждан. Такое обслуживание проводится не реже 1 раза в год с предварительным уведомлением заказчика о дате проведения работ.
– Каковы перспективы догазификации региона и какие планы вы ставите на этот год?
– Основываясь на плане-графике, а также учитывая выполненные за прошлый год заявки, в этом году нам предстоит подвести газ к более чем 8 тысячам домовладений. Мы призываем граждан быть более активными и подавать заявки на догазификацию!
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