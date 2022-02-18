Общество

Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой дом

Общество 18.02.2022 15:04
0
18.02.2022 15:04


Вместе с генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александром Сидоровым мы обсудили животрепещущую тему догазификации.
– Из региональных СМИ мы слышим о том, что в Волгоградской области уровень газификации выше среднего по России, при этом в регионе все еще остаются не газифицированные домовладения.
– Да, действительно, уровень газификации составляет 87,3%, что существенно превышает общероссийский показатель. Вместе с тем желающих газифицировать свое домовладение в регионе остается довольно много. Программа догазификации, инициированная Президентом, помогает решить этот вопрос всем желающим. 
– А чем новое понятие «догазификация» отличается от «газификации»? 
– Согласен, требуется пояснение, чтобы не запутаться в этих терминах.
Газификация предполагает строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газоснабжения не газифицированных населенных пунктов, в том числе для объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.
Догазификация  –  это строительство газопровода в уже газифицированном населенном пункте до границы участка, на котором располагается жилой дом, без взимания с граждан платы! Работы внутри участка оплачиваются заявителем.
– С понятиями разобрались, скажите теперь, как подать заявку на догазификацию?
– Способов масса! Это можно осуществить не выходя из дома! Но перед этим необходимо узнать, есть ли газовые сети в вашем населенном пункте. Это можно сделать на нашем сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» https://34gaz.ru/soc-gaz/ или на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Там же можно и подать заявку.
Подать заявку можно и непосредственно в наших подразделениях, расположенных в каждом районе области и города Волгограда.

Также заявки принимают и через сайт/мобильное приложение Госуслуги или в МФЦ. Для удобства жителей в каждом районе области работают наши мобильные пункты по приему заявок.
К заявке требуется приложить следующие документы: ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства (который подлежит газификации) и земельный участок, копии СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м. в час.
– А могут ли отказать в догазификации? Есть ли какие-нибудь критерии для попадания в программу?
– Могут, таких причин несколько. Одна из основных  – заявитель предоставит не полный комплект документов или данные при подаче заявке будут заполнены некорректно. Другая причина – жилой дом расположен в не газифицированном населенном пункте или у жителя отсутствуют документы о праве собственности на дом или участок.
И еще одна из причин – абонент намеревается использовать природный газ не для личных нужд, а для коммерческой или профессиональной деятельности. 
– До участка газ доведут бесплатно, а за что нужно будет оплатить на участке? Из чего складывается цена?
– Стоимость зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка. Вместе с тем необходимо будет приобрести и газовое оборудование (плиту, котел, водонагреватель, счетчик). Естественно, стоимость зависит от мощности и марки производителя оборудования.

Хочу сказать, что наша компания оказывает полный комплекс таких услуг. При заключении с нашей организацией такого договора, мы не только подведем газ к участку, но и выполним все работы в его границах, в том числе поставку и монтаж газового оборудования. Наши цены сформированы на основе утвержденных стандартизированных тарифных ставок.
Впрочем, абоненты могут сами выбирать компанию, которая будет выполнять работы на территории его участка.
Средняя стоимость работ в границах земельного участка: от 70 000 руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования), от 30 000 руб. до 50 000 руб. (без приобретения газового оборудования). 
– Есть ли какая-либо материальная помощь гражданам в этом вопросе?
– В регионе существует компенсация ряду категорий граждан. Причем с 1 января 2022 года она увеличена по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова с 17,7 тыс. до 50 тыс. рублей, что весьма сократит затраты на этот процесс.  
– Распространяется ли действие программы на садовые некоммерческие товарищества?
– В рамках догазификации возможно бесплатное подведение газа, но только до границ СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В границах самого СНТ граждане должны за собственные средства выполнить строительство газораспределительной сети и внутренних сетей газопотребления (с привлечением специализированных строительных организаций).
– А как обстоит вопрос с безопасностью газового оборудования у новых абонентов? Будет ли кто-то следить за этим?
– Очень важный вопрос! Необходимо сказать, что безопасность в процессе эксплуатации газового оборудования имеет первостепеннейшее место. 

Несмотря на то, что газ – это тепло и комфорт, это и источник повышенной опасности. За его работой должны следить сотрудники специализированных организаций. Поэтому заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования является обязательным условием поставки газа, а также залогом безопасности граждан. Такое обслуживание проводится не реже 1 раза в год с предварительным уведомлением заказчика о дате проведения работ.
– Каковы перспективы догазификации региона и какие планы вы ставите на этот год?
– Основываясь на плане-графике, а также учитывая выполненные за прошлый год заявки, в этом году нам предстоит подвести газ к более чем 8 тысячам домовладений. Мы призываем граждан быть более активными и подавать заявки на догазификацию! 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
18.02.2022 19:20
Общество 18.02.2022 19:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2022 18:52
Общество 18.02.2022 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 18:49
Общество 18.02.2022 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 17:06
Общество 18.02.2022 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 10:23
Общество 18.02.2022 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 09:57
Общество 18.02.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 09:27
Общество 18.02.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 08:58
Общество 18.02.2022 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 08:29
Общество 18.02.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 08:16
Общество 18.02.2022 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 07:43
Общество 18.02.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 18:38
Общество 17.02.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 16:46
Общество 17.02.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 16:45
Общество 17.02.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 15:03
Общество 17.02.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:31
19-летний волгоградец приговорен к 10 годам колонии за развращение 7 девочекСмотреть фотографии
20:09
Экс-депутаты Госдумы вошли в обновленный политсовет волгоградского реготделения «ЕР»Смотреть фотографии
19:20
Банк «Открытие»: одежда и обувь оказались самыми популярными товарами, которые жители юга покупают онлайнСмотреть фотографии
19:19
Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
«Ситиматик-Волгоград» поспорит с Роспотребнадзором из-за свалки на МенделееваСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде еще один дом «поплыл» из-за незаконченного капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Наберитесь терпения: переболевшие коронавирусом волгоградцы остаются без QR-кодовСмотреть фотографии
18:11
Электричка сбила молодого парня на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:35
На Семи ветрах в Волгограде на день отключат горячую воду и отоплениеСмотреть фотографии
17:28
Торговцев психотропными веществами и наркотиками отправили под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Водителей Волгоградской области просят не покидать регион в выходныеСмотреть фотографии
17:03
Первый пошел: какие поликлиники отремонтируют в Волгограде и области в 2022 годуСмотреть фотографии
16:41
«Кто вернет нам деньги?»: глава Михайловки отменил скандальное постановление о повышении платы на содержание жильяСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде состоятельный депутат и высокопоставленный чиновник получили партбилетыСмотреть фотографии
15:04
Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой домСмотреть фотографии
14:56
Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФОСмотреть фотографии
14:40
Волгоградский облздрав озвучил страшный прогноз распространения коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердцеСмотреть фотографии
13:46
Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»Смотреть фотографии
13:42
«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлиникеСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцы выбирают: «Ростелеком» определил наиболее популярные в регионе цифровые сервисыСмотреть фотографии
13:20
«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачейСмотреть фотографии
13:03
Случится ли сенсация: в Волгограде 18 февраля единороссы выберут секретаря отделенияСмотреть фотографии
12:18
За срыв капремонта 16 домов в Волгограде и хищение 27 млн рублей возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области ковид-пациенты массово пошли на поправкуСмотреть фотографии
11:35
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпиталеСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
10:54
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД ЦукрукаСмотреть фотографии
10:32
Задержан житель Волгограда, расстрелявший доставщика DeliveryСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 