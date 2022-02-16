Вооруженный обрезом мужчина гулял по поселку в Волгоградской области





Обрез двухствольного ружья изъяли полицейские у 60-летнего мужчины в рабочем поселка Рудня в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, вооруженного мужчину задержали после звонка в полицию. Местный житель сообщил, что по поселку ходит человек с рюкзаком, из которого торчит похожий на оружие предмет. Задержанный пояснил полицейским, что еще в ноябре 2021 года нашел в мусорном баке старое ружье и решил использовать его для охоты на диких животных. Для компактности он видоизменил оружие, отпилив приклад. Экспертиза показала, что обрез пригоден для стрельбы. Он был сделан из охотничьего ружья 16 калибра 1948 года выпуска. За незаконное хранение оружия задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.



