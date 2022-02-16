Свет в конце туннеля?: число заболевших коронавирусом в Волгоградской области резко снизилось





Почти на триста человек меньше заразились коронавирусом за минувшие сутки, чем за предыдущий день. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, за 15 февраля диагностировали ковид у 1714 жителей региона, тогда как за 14 февраля заболевших было больше – 2031.

По-прежнему сохраняется тенденция последних дней, когда количество выздоровевших превышает число госпитализированных почти в два раза. При этом смертность в регионе остается высокой. Так, стало известно о 14 умерших от коронавирусной инфекции за один день. Всего в регионе уже 6163 человека стали жертвами пандемии.



