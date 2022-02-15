В Волгограде разъяренный мужчина едва не задушил женщину на глазах у ее дочери

Происшествия 15.02.2022 10:38
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15.02.2022 10:38
53-летняя волгоградка накануне едва не погибла от рук собственного мужа – женщину спасли сотрудники отдела полиции № 3 Дзержинского района. Стражам порядка позвонила дочь волгоградки, которая стала свидетельницей страшной сцены.
Как выяснилось, 56-летний глава семейства, к слову, безработный, давно злоупотреблял спиртным. Это, естественно, не нравилось его жене, из-за чего супруги постоянно ссорились. В тот день женщина вновь устроила скандал мужу: не выдержав очередных претензий, мужчина пригрозил, что убьет ее и в подтверждение своих слов начал душить на глазах у их дочери.
– Сотрудники полиции задержали агрессивного гражданина. В содеянном он сознался, заявив, что ему надоели обвинения жены, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе У МВД по г. Волгограду.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ -
«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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