



Военнослужащие волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа и чиновники администрации Волгоградской области возложили гирлянду и цветы к памятнику воинам-интернационалистам в центре Волгограда. Они почтили память воинов, не вернувшихся с выполнения интернационального долга в Афганистане, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО.

В памятном митинге приняли участие заместитель командира мотострелкового соединения ЮВО гвардии полковник Алексей Аврамченко, духовный наставник соединения отец Георгий и вернувшиеся из Афганистана воины.





В связи с памятной датой обратился к волгоградцам и председатель областной думы Александр Блошкин. «15 февраля исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем не только воинов-афганцев, но и всех, кто защищал интересы нашей страны, нес службу в «горячих точках», участвовал в миротворческих операциях, помогал поддерживать мир и порядок. Тех, кто и сейчас продолжает с честью выполнять поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу, – говорится в обращении спикера, опубликованном на сайте Волгоградской облдумы. – Мы чтим память соотечественников, отдавших жизнь, оставаясь верными воинской присяге и боевому братству. Эта боль утраты по-прежнему в наших сердцах».





Память воинов-интернационалистов сегодня чтят и в музее-панораме «Сталинградская битва». Здесь при поддержке Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества открывается выставка, посвященная памяти «афганцев». В экспозицию вошли фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгоградской области, выполнявших свой долг перед Родиной в среднеазиатской республике.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года. С афганской войны не вернулись 14 тысяч россиян, в том числе 176 волгоградцев.