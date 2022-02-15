Общество 15.02.2022 10:24
0
15.02.2022 10:24
Военнослужащие волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа и чиновники администрации Волгоградской области возложили гирлянду и цветы к памятнику воинам-интернационалистам в центре Волгограда. Они почтили память воинов, не вернувшихся с выполнения интернационального долга в Афганистане, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО.
В памятном митинге приняли участие заместитель командира мотострелкового соединения ЮВО гвардии полковник Алексей Аврамченко, духовный наставник соединения отец Георгий и вернувшиеся из Афганистана воины.
В связи с памятной датой обратился к волгоградцам и председатель областной думы Александр Блошкин. «15 февраля исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем не только воинов-афганцев, но и всех, кто защищал интересы нашей страны, нес службу в «горячих точках», участвовал в миротворческих операциях, помогал поддерживать мир и порядок. Тех, кто и сейчас продолжает с честью выполнять поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу, – говорится в обращении спикера, опубликованном на сайте Волгоградской облдумы. – Мы чтим память соотечественников, отдавших жизнь, оставаясь верными воинской присяге и боевому братству. Эта боль утраты по-прежнему в наших сердцах».
Память воинов-интернационалистов сегодня чтят и в музее-панораме «Сталинградская битва». Здесь при поддержке Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества открывается выставка, посвященная памяти «афганцев». В экспозицию вошли фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгоградской области, выполнявших свой долг перед Родиной в среднеазиатской республике.
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года. С афганской войны не вернулись 14 тысяч россиян, в том числе 176 волгоградцев.
Реклама
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика15.02.2022 13:57
Общество 15.02.2022 13:57
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания15.02.2022 13:05
Общество 15.02.2022 13:05
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать15.02.2022 12:59
Общество 15.02.2022 12:59
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов15.02.2022 12:38
Общество 15.02.2022 12:38
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике15.02.2022 09:45
Общество 15.02.2022 09:45
Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плану15.02.2022 09:24
Общество 15.02.2022 09:24
Без света целый день просидят жители сотен домов Волгограда15.02.2022 08:32
Общество 15.02.2022 08:32
Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре Волгограда15.02.2022 07:42
Общество 15.02.2022 07:42
Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновников14.02.2022 16:53
Общество 14.02.2022 16:53
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавируса14.02.2022 14:50
Общество 14.02.2022 14:50
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажки14.02.2022 14:07
Общество 14.02.2022 14:07
РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектов14.02.2022 14:03
Общество 14.02.2022 14:03
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собак14.02.2022 11:25
Общество 14.02.2022 11:25
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысяч14.02.2022 10:14
Общество 14.02.2022 10:14
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантине14.02.2022 09:58
Общество 14.02.2022 09:58
Реклама