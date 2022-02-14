Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысяч

Общество 14.02.2022 10:14
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14.02.2022 10:14
В регионе начинает расти ежедневное число госпитализируемых пациентов с ковидом. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании, прошедшем в формате видеоконференции, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией стабильно превышает две тысячи человек. Также мы видим серьезный рост числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями. В феврале каждую неделю регистрируется порядка 50 тысяч новых случаев ОРВИ, в 3,5 раза больше, чем в январе этого года. Заболеваемость во всех возрастных группах выше пороговых значений уже на протяжении двух с половиной недель», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Предельно высокой остается нагрузка на первичное звено системы здравоохранения Волгоградской области. Также заполняются стационары.
«Только за последние 10 дней количество госпитализаций выросло на 30%. Также на четверть, почти до четырёх тысяч человек, возросло общее количество пациентов, находящихся в инфекционных госпиталях, из которых 289 пациентам медицинская помощь оказывается в реанимациях и палатах интенсивной терапии, — озвучил данные глава региона. — Медицинские работники отмечают, что среди поступающих в стационары людей растет доля пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой и очень тяжелой форме. Речь, как и раньше, в основном идет о людях старшего возраста и о людях с хроническими заболеваниями, из которых наиболее подвержены тяжелому течению болезни люди, до сих пор не прошедшие вакцинацию».
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