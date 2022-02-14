Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысяч





В регионе начинает расти ежедневное число госпитализируемых пациентов с ковидом. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании, прошедшем в формате видеоконференции, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией стабильно превышает две тысячи человек. Также мы видим серьезный рост числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями. В феврале каждую неделю регистрируется порядка 50 тысяч новых случаев ОРВИ, в 3,5 раза больше, чем в январе этого года. Заболеваемость во всех возрастных группах выше пороговых значений уже на протяжении двух с половиной недель», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Предельно высокой остается нагрузка на первичное звено системы здравоохранения Волгоградской области. Также заполняются стационары.

«Только за последние 10 дней количество госпитализаций выросло на 30%. Также на четверть, почти до четырёх тысяч человек, возросло общее количество пациентов, находящихся в инфекционных госпиталях, из которых 289 пациентам медицинская помощь оказывается в реанимациях и палатах интенсивной терапии, — озвучил данные глава региона. — Медицинские работники отмечают, что среди поступающих в стационары людей растет доля пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой и очень тяжелой форме. Речь, как и раньше, в основном идет о людях старшего возраста и о людях с хроническими заболеваниями, из которых наиболее подвержены тяжелому течению болезни люди, до сих пор не прошедшие вакцинацию».



