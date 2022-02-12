В Родниковой долине в Волгограде хотят построить еще две дороги

Общество 12.02.2022 13:22
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12.02.2022 13:22
Мэрия Волгограда объявила о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории в микрорайоне Родниковая долина для строительства двух новых дорог, сообщили в пресс-службе администрации. Они состоятся в период с 12 февраля по 14 марта, проект будет выставлен для ознакомления на улице Порт-Саида, 7а. Свои предложения волгоградцы смогут оставить в журнале учета посетителей экспозиции.
Проект предусматривает возведение 2-километровой четырехполосной магистрали от границы перспективной жилой застройки в сторону Песчанки. Ширина участка составит 16 метров с обустройством дублирующего проезда шириной 6 метров. Запланированы отделенные зеленой зоной велодорожки и двухметровые тротуары.
Еще одну дорогу протяженностью 400 метров с парковками, тротуарами и велодорожками власти хотят построить от пересечения улиц Плиева и Химина параллельно улице Шевченко. Она необходима для транспортной доступности перспективной жилой застройки южнее улицы Степанищева.
Напомним, в 2021 году в Волгограде выбрали подрядчиков для возведения в Советском районе первых двух участков четырехполосной дороги по ул. Родниковой. Они пройдут от Второй Продольной магистрали до пересечения с улицей Курсекова и от улицы Плиева до начала участка, отведенного под перспективную жилую застройку. Определена компания и для строительства нового участка улицы №10 от пересечения с улицей Добрушина до улицы №2.
Эти участки возведут для улучшения транспортной доступности Родниковой долины до конца 2022 года. Строители в соответствии с проектом позаботятся о тротуарах, парковочных карманах, местных проездах, ливнёвке, уличном освещении. Дополнительно появятся зоны отдыха, газоны, скамейки и урны.
«Возведение новых проездов продолжает планомерную работу муниципалитета по обеспечению волгоградцев новыми качественными дорогами», – прокомментировали в мэрии.
В 2017 году была построена дорога по ул. Джабаева в Советском районе, в 2018 году в Краснооктябрьском районе возвели более 2 км полотна по улице Чистоозерной и отремонтировали существующую проезжую часть. В 2019 году в Волгограде в Советском районе проложили новый проезд по улице Курсекова, в Кировском районе – дорогу по улице Пожарского. В Тракторозаводском районе практически заново построили четырехполосную магистраль по улице Героев Тулы, в Дзержинском районе – новый участок улицы Хорошева от Дворца водных видов спорта до бульвара 30-летия Победы.
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на год раньше срока был сдан в эксплуатацию полуторакилометровый участок Первой продольной магистрали – улица им. М. Загорулько.
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