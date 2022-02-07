Банк «Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП

Экономика 07.02.2022 19:26
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07.02.2022 19:26
7 февраля начала работать Цифровая платформа МСП, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель – предоставить доступ компаниям малого и среднего бизнеса ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна. Банк «Открытие» присоединился к проекту одним из первых.
Цифровая платформа МСП – это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. Платформа запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.
Одним из ключевых принципов создания Цифровой платформы МСП стало вовлечение предпринимателей в разработку сервисов на всех этапах процесса – от определения перечня до их разработки и тестирования.
В момент запуска цифровой платформы для предпринимателей доступны 11 сервисов. Среди них – получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков, в том числе в банк «Открытие». Для быстрого оформления заявки часть данных заполняется автоматически.
Ответ с предодобренными предложениями от банков приходит в личный кабинет. Заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления. Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые. Пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.
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