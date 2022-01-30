Общество

В Волгограде ликвидируют клинику пластической хирургии

Общество 30.01.2022 18:10
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30.01.2022 18:10


Арбитражный суд Волгоградской области продлил на полгода срок добровольной ликвидации клиники пластической и реконструктивной хирургии «Фам Бель». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, срок ликвидации юридического лица, зарегистрированного на ул. Землячки в Дзержинском районе, продлен по заявлению ликвидатора общества.  
Согласно документам суда, решение о прекращении работы ООО «Клиника пластической и реконструктивной хирургии «Фам Бель» было принято единственным участником общества еще год назад. ИФНС по Дзержинскому району Волгограда внесла соответствующую запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

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