В Волгограде ликвидируют клинику пластической хирургии





Арбитражный суд Волгоградской области продлил на полгода срок добровольной ликвидации клиники пластической и реконструктивной хирургии «Фам Бель». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, срок ликвидации юридического лица, зарегистрированного на ул. Землячки в Дзержинском районе, продлен по заявлению ликвидатора общества.

Согласно документам суда, решение о прекращении работы ООО «Клиника пластической и реконструктивной хирургии «Фам Бель» было принято единственным участником общества еще год назад. ИФНС по Дзержинскому району Волгограда внесла соответствующую запись в Единый государственный реестр юридических лиц.



