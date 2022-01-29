Общество

Две тройни и одна четверня родились за год в Волгоградской области

Общество 29.01.2022 14:56
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29.01.2022 14:56


Комитет здравоохранения Волгоградской области актуализировал данные Росстата, о которых сообщало ИА «Высота 102». По сведения облздрава, в регионе за год родились 19 981 младенцев – на 426 детей больше, чем отражено в отчете статистического ведомства. В числе новорожденных – 215 двоен, две тройни и одна четверня.
По данным медиков комитета, за последнее десятилетие младенческая смертность в Волгоградской области снизилась в два раза: в 2013 году этот показатель составлял 9,9 промилле, а по итогам 2021 года — 5,5. Этого результата удалось достичь, в том числе, благодаря интенсивному развитию неонатальной и педиатрической службы региона.
«На постоянной основе идет переоснащение перинатальных центров и роддомов, повышается качество и уровень диагностики — многие заболевания диагностируются у младенцев еще в утробе, что позволяет корректировать лечение и выбирать оптимальные формы сопровождения беременности и родоразрешения, заблаговременно продумывать последующее лечение малышей», – рассказали в облздраве.
В январе 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил комитету продолжить обновление женских консультаций и создать центры отцовства. Сейчас в регионе уже отремонтировали четыре женские консультации, еще две приведут в порядок в 2022 году, до 2024 года реконструируют 11 женских консультаций.

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