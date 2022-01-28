



Полностью на карантин в Волгоградской области закрыли 91 школу, из них 76 учебных заведений из-за высокой заболеваемости ОРВИ и 15 из-за COVID-19. Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, из-за всплеска коронавирусной инфекции среди учащихся закрылись четыре школы в Волгограде, семь в Волжском и по одной – в Серафимовческом, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах. Также на карантин ушли отдельные классы в 167 школах по COVID-19 и 115 школах по ОРВИ. Еще в 147 дошкольном учреждении карантин частично введен в отдельных группах.

С целью предупреждения роста заболеваемости коронавирусом среди студентов частично на дистанционное обучение переведены 20 колледжей. Полностью закрылся на карантин Дубовский зооветеринарный колледж.

Напомним, ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ.



