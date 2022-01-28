Жители отрезанных хуторов под Волгоградом пожаловались омбудсмену

В своем обращении к волгоградскому уполномоченному по правам человека городищенцы указали на то, что прекращение пассажирских перевозок негативно отразится на доступности получения медицинской помощи в медицинских учреждениях Городища и Волгограда, возможности студентам ежедневно посещать учебные заведения и добираться до работы.
Общество 28.01.2022 10:00
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28.01.2022 10:00
В своем обращении к волгоградскому уполномоченному по правам человека городищенцы указали на то, что прекращение пассажирских перевозок негативно отразится на доступности получения медицинской помощи в медицинских учреждениях Городища и Волгограда, возможности студентам ежедневно посещать учебные заведения и добираться до работы.
Уполномоченный по правам человека Волгоградской области совместно с надзорными органами займутся проверкой прекращения транспортного обслуживания жителей нескольких хуторов Городищенского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена.Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», жители нескольких населенных пунктов Городищенского района Волгоградской области лишились автобусного сообщения с районным центром и Волгоградом. Соответствующее уведомление об отмене транспортного обслуживания на маршруте №544т "Волгоград -.х. Песковатка" от директора ООО «АТП Волжский» 25 января получили главы Песковатского и Вертячинского сельских поселений. Жители такое решение автоперевозчика расценили как нарушение своих социальных прав.
В своем обращении к волгоградскому уполномоченному по правам человека городищенцы указали на то, что прекращение пассажирских перевозок негативно отразится на доступности получения медицинской помощи в медицинских учреждениях Городища и Волгограда, возможности студентам ежедневно посещать учебные заведения и добираться до работы.
Со своей стороны, руководство ООО «АТП Волжский» объясняет, что принятию такого решения способствовал ряд причин. В частности, введение с 2020 года ограничительных мер и дополнительных санитарно-эпидемиологических требований по осуществлению автоперевозок, сказавшееся на уменьшении пассажиропотока; осуществление индивидуальных транспортных перевозок пассажиров-жителей хуторов Вертячий и Песковатка Городищенского района жителями этих же населенных пунктов на личном автотранспорте в то время, когда курсируют маршрутки ООО «АТП Волжский»; нежелание глав поселковых администрации осуществлять расчистку автодорог, ведущих к населенным пунктам, во время снегопадов, что способствует дополнительному техническому износу эксплуатируемого автотранспорта.
При этом в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области жителям хуторов, оставшихся без маршруток, заявили, что действия перевозчика, который отказался от выполнения своей работы, являются законными.
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