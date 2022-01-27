Covid-19

Коронавирус убил 20-летнего волгоградца

Covid-19 27.01.2022 17:01
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27.01.2022 17:01


От коронавирусной инфекции в Волгограде скончался 20-летний молодой человек. Как сообщили в облкомздраве, пациент при жизни страдал хроническими заболеваниями эндокринной системы. Известно, что у него обострилось хроническое заболевание и его госпитализировали. Привезли молодого человека в больницу уже в тяжелом состоянии. В ходе обследования у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Пациента перевели в инфекционный стационар, но, несмотря на проводимое лечение, его спасти не удалось.
Всего за прошедшие сутки скончались от COVID-19 в Волгоградской области 13 человек - 7 мужчин и 6 женщин. За все время пандемии в регионе от этого вируса умерли 5953 жителя.

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