Коронавирус убил 20-летнего волгоградца





От коронавирусной инфекции в Волгограде скончался 20-летний молодой человек. Как сообщили в облкомздраве, пациент при жизни страдал хроническими заболеваниями эндокринной системы. Известно, что у него обострилось хроническое заболевание и его госпитализировали. Привезли молодого человека в больницу уже в тяжелом состоянии. В ходе обследования у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Пациента перевели в инфекционный стационар, но, несмотря на проводимое лечение, его спасти не удалось.

Всего за прошедшие сутки скончались от COVID-19 в Волгоградской области 13 человек - 7 мужчин и 6 женщин. За все время пандемии в регионе от этого вируса умерли 5953 жителя.



