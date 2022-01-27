Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростков

Covid-19 27.01.2022 15:57
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27.01.2022 15:57
Первые прививки препаратом "Спутник-М" от коронавирусной инфекции в Волгоградской области получили 88 подростков. Такую цифру озвучил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. По его словам, вакцинации несовершеннолетних только началась, поэтому данные будут постоянно обновляться.
Напомним, подростков начали прививать в регионе от COVID-19 с 26 января. На текущей неделе Волгоградская область получила 1440 компонентов вакцины для детей "Спутник-М". Препарат распределен по шести поликлиникам в Волгограде, Волжском и Камышине. Ранее сообщалось, что уже сейчас дали свое согласие на вакцинацию своих детей 8 тысяч жителей Волгоградской области.
Детей с 12 лет могут прививать только с согласия одного из родителей или опекуна, а подростки с 15 лет могут сами принять решение. Если ребенок перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, то должно пройти от двух до четырех недель перед вакцинацией от коронавируса.
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