Волгоградский музтеатр отменил ближайшие спектакли из-за COVID-19

Общество 26.01.2022 15:51
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26.01.2022 15:51
Три ближайших спектакля в Волгоградском музыкальном театре отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Зрителям вернут деньги за билеты на постановки «12 стульев» (28 января, 18.30), «Комедианты» (29 января, 17.00) и «Золотой теленок» (30 января, 17.00), сообщили в театре.
Вернуть билеты волгоградцы могут посредством тех же сервисов, с помощью которых их приобретали. Билеты, купленные онлайн, можно вернуть, пройдя по ссылке. Для возврата денег за билеты, приобретенные в кассе, необходимо обратиться в кассу. Вернуть билет нужно не позднее даты, указанной в нем. По всем вопросам зрители могут обращаться по телефонам 38-30-68 и 38-32-39.
Волгоградский музыкальный театр приносит извинения за доставленные неудобства.
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