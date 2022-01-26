Центр Волгограда украсят новыми флагами и плакатами к 2 февраля

Общество 26.01.2022 12:03
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26.01.2022 12:03
Почти полмиллиона рублей выделено на изготовление новых плакатов и флагштоков для украшения центра Волгограда к предстоящему празднованию 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве, 2 февраля. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МАУ "Информационное агентство Волгограда" закупает вышеуказанную продукцию у единственного поставщика. Так, согласно документации, за 300 тысяч рублей подрядчик должен оказать услуги по монтажу 200 мобильных флагштоков. Вторая закупка на 195 тысяч рублей касается поставки плакатов для оформления информационных конструкций к празднику. Плакаты будут установлены, в частности, на улице Гагарина и Комсомольская. Еще 406800 рублей будет израсходовано на праздничное украшение города, в частности, еще 70 праздничных баннеров и 100 плакатов.
Отмечается, что финансирование закупок производится за счет бюджетных средств, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда".
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