Общество

В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановку

Общество 21.01.2022 16:16
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21.01.2022 16:16


Востребованный у волгоградцев маршрут №3с, который попал под сокращение с 1 марта, все же будет работать после этой даты в усеченном виде. Такое предварительно решение озвучил сегодня заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев.
Ранее планировалось, что с 1 марта маршрут №3с сократится вдвое - с 44 км до 22 км. Чиновники планировали исключить из обновленной схемы движения улицы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Предполагалось, что маршрутки будут курсировать из СНТ "Берендей" в Кировском районе до остановки "Детский центр" на улице Краснознаменской в Центральном районе. В мэрии пояснили, что якобы люди мало ездят из центра на Спартановку, как указал один из перевозчиков. Чиновники пообещали проанализировать пассажиропоток на маршруте и принять окончательное решение уже на основании полученных данных.
Сотрудники департамента городского хозяйства пришли к выводу, что маршрутка №3с - единственная, которая ходит по ул. 39-ая Гвардейская в Краснооктябрьском районе, поэтому сокращать ее здесь нежелательно. Что же касается Спартановки, то там ситуация иная - есть другие маршруты, которые могут заменить №3с. "Мы сейчас смотрим, чтобы приобщить маршрут к пассажирообразующим местам. Возможно, она будет ходить до площади Дзержинского или до рынка Титова", - сообщил Комлев. По его словам, окончательное решение по этому маршруту будет принято и озвучено до 1 февраля.


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