В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановку





Востребованный у волгоградцев маршрут №3с, который попал под сокращение с 1 марта, все же будет работать после этой даты в усеченном виде. Такое предварительно решение озвучил сегодня заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев.

Сотрудники департамента городского хозяйства пришли к выводу, что маршрутка №3с - единственная, которая ходит по ул. 39-ая Гвардейская в Краснооктябрьском районе, поэтому сокращать ее здесь нежелательно. Что же касается Спартановки, то там ситуация иная - есть другие маршруты, которые могут заменить №3с. "Мы сейчас смотрим, чтобы приобщить маршрут к пассажирообразующим местам. Возможно, она будет ходить до площади Дзержинского или до рынка Титова", - сообщил Комлев. По его словам, окончательное решение по этому маршруту будет принято и озвучено до 1 февраля.







