В Волгограде массово болеют водители общественного транспорта





Водители общественного транспорта в Волгограде массово уходят на больничный. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. По его словам, уже заболели 119 водителей. По всем транспортным предприятиям, которые обслуживают Волгоград, сейчас болеют 350 человек. Нехватка водителей и кондукторов сказалась на транспортном обслуживании населения, которое стало чаще пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами.

"Перегруженные составы - это следствие этих причин, но мы контролируем ситуацию", - заявил Комлев.

Так, за первые 20 дней нового 2022 года в Волгограде произошло увеличение пассажиропотока на общественном транспорте на 530 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заместитель департамента городского хозяйства отметил, что рост числа пассажиров в первую очередь связан с возросшей подвижностью населения, которое устало от ограничительных мероприятий по коронавирусу.