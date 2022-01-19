Общество

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил воды Волги

Общество 19.01.2022 17:09
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19.01.2022 17:09


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил чин Великого освящения вод реки Волги на нижней террасе Центральной набережной Волгограда напротив памятника «Гаситель». Увидеть богослужение пришли десятки волгоградцев, однако окунуться в купель верующие не смогли: в этом году власти не стали обустраивать место для крещенских купаний в Центральном районе, сообщает ИА «Высота 102».



«Вода является одним из основных источников жизни, без нее невозможно существование: она омывает, очищает, опояет, питает, освящает, украшает землю различными плодами, вскармливает злаки и цветы. Сегодня освящается весь Мировой океан, и эта вода, получившая Благодать Святого Духа, всему, с чем бы она не соприкасалась, передает эту Благодать, освящающую и обновляющую. И когда мы пьем ее, омываемся или окропляем себя и свои жилища, воспринимаем эту Благодать с чистым сердцем. С праздником, и пусть сегодняшняя Благодать всегда сопутствует нашей жизни!», – поздравил волгоградцев митрополит.



Сегодня православные верующие отмечают один из 12-ти главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил ночное торжественное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. С полуночи во всех муниципалитетах Волгоградской области проходят традиционные крещенские купания – в регионе оборудованы более 70 специализированных мест для омовения. По данным полиции, в ночь с 18 на 19 января службы в храмах, церквях и приходах, а также оборудованные иордани посетили около 12 тысяч жителей региона.

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