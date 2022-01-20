Общество 20.01.2022 12:05
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20.01.2022 12:05
Владельцы квартир в элитных жилых комплексах Волгограда погасили долги за свет на сумму 1,1 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», эффективным инструментом в работе с должниками стало отключение электроэнергии.
Так, в жилом комплексе «Волжские паруса» из 40 владельцев эксклюзивной недвижимости, претендентов на отключение света, 31 собственник оплатил задолженность после уведомления о предстоящем отключении. Еще семеро жильцов погасили долг уже после ограничения подачи электроэнергии. В общей сумме жильцы «Парусов» погасили около 400 тысяч рублей долга.
Жители элитного комплекса «Прибрежный» в Ворошиловском районе не стали ждать отключения света и сразу погасили долги на 110 тысяч рублей. Массовую работу с неплательщиками провели и в ЖК «Бейкер-стрит» в Дзержинском районе: должники по итогам кампании по отключению неплательщиков выплатили более 600 тысяч рублей.
Энергетики отмечают, что подобные жесткие меры в отношении неплательщиков будут применяться и впредь. Закон един для всех: потребил – оплати. В компании уже готовят новые списки на отключение абонентов-должников, в том числе и в элитных жилых комплексах.
«Волгоградэнергосбыт» призывает всех потребителей ресурса не копить долги, а своевременно и в полном объеме оплачивать счета за свет. «Нарушение платежной дисциплины не только негативно влияет на стабильность работы энергосистемы, но и ощутимо бьёт по карману самого неплательщика. Ведь после отключения за долги повторное подключение электроэнергии будет платным», - пояснили в компании.
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