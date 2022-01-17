









В больницу доставлен 30-летний водитель Renault Logan, получивший ранения в результате жесткого ДТП на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. В легковой автомобиль на высокой скорости врезался грузовик Volvo с полуприцепом – 24-летний дальнобойщик проехал на красный сигнал светофора, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла минувшей ночью около 00.40. Выехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оперативно оформили материалы ДТП, чтобы убрать с проспекта перекрывшие движение автомобили.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.