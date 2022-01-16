В Волгограде бюджетников отправляют на досрочную ревакцинацию





В Волгоградской области бюджетникам настоятельно рекомендуют пройти ревакцинацию не после окончания действия QR-кодов, а спустя полгода после его получения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, работающие в органах власти, в управлениях федеральных ведомств, а также в системе образования, соцзащиты и т.д. «Срок действия QR-кодов, которые мы получили после прививки или перенесенного коронавируса, определен годом. Но начальство нам заявляет, что нужно пройти ревакцинацию или сделать прививку тем, кто переболел, досрочно – через полгода. Кто возмущается, тому грозят отстранением», - сообщили ИА «Высота 102» работники бюджетной сферы.

Напомним, на днях глава региона Андрей Бочаров, который прошел повторную ревакцинацию, заявил, что от заражения спасает не QR-код, а прививка. Ждать, по его мнению, окончания действия сертификата не стоит. «Снижение антител идёт через полгода, поэтому, учитывая агрессивность «омикрона», ждать неправильно. Ты ведь прививаешься не ради прохода в кафе, магазин, а ради защиты здоровья. Минздравом чётко определено: ревакцинация через полгода. Бороться с «омикроном» QR-кодом – бесполезная попытка. Он спокойно пройдёт в организм», - сказал он.